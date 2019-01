Migranty od břehů Malty přijme třetina zemí EU

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Zároveň ale upozornil, že podobná jednorázová řešení nemohou být trvalou náhradou potřebné reformy unijního azylového systému, na níž se státy EU už několik let nemohou shodnout. Avramopulos doufá v dohodu ještě letos, do té doby chce unijním zemím navrhnout dočasné řešení situace, které by migrací nejzatíženějším státům unie ulevilo.

O situaci okolo migrantů zachráněných plavidly nevládních organizací ve Středozemním moři chce také hovořit s ministry vnitra členských států unie na jejich nejbližším neformálním jednání na počátku února v Bukurešti. "Všichni, včetně nevládních organizací, musí respektovat pravidla a postupovat odpovědně aby nepodporovali obchodní model pašeráků lidí," zdůraznil Avramopulos.

Nechtění migranti strávili několik dní i týdnů na lodích u maltských břehů. Lodě totiž marně hledaly přístav, kde by mohly zakotvit. Malta a Itálie nechtějí do svých přístavů vpouštět lodě soukromých humanitárních organizací, pokud se země EU nedokážou shodnout na jejich přerozdělení.

Nyní však podle Muscata bylo dosaženo jednorázové dohody. Devětačtyřicet migrantů si kromě Malty přerozdělí také Itálie, Německo, Francie, Portugalsko, Irsko, Rumunsko, Lucembursko a Nizozemsko. "V nejbližších dnech" mají být převzeti na palubu maltských lodí a přepraveni na pevninu.

Dohoda se týká také dalších 249 migrantů, kteří na Maltě už jsou. Podle Avramopulose nebyla jednání vůbec jednoduchá. "Veřejně jsem také další země vyzval, aby byly solidárnější," poznamenal v Bruselu komisař s tím, že složitá je situace především pro samotnou Maltu, malý a migračními tlaky výrazně zasažený ostrov. Následovat podle něj musí rychlé prověření zachráněných, pomáhat zemím s azylovým řízením jsou připraveny unijní agentury. Evropská pobřežní a pohraniční stráž bude spoluorganizovat rychlé návraty těch, kteří neuspějí.

Plavidlo Sea-Watch 3 berlínské organizace Sea-Watch zachránilo 32 migrantů 22. prosince. Na palubě jsou podle dřívějších informací mimo jiné tři děti, jedno roční a další dvě ve věku šest a sedm let, tři nezletilí bez doprovodu a čtyři ženy.

Na lodi Professor Albrecht Penck řezenské nevládní organizace Sea-Eye přebývá 17 zachráněných od 29. prosince.

Ochotu přijmout migranty z německých lodí vyjádřila zhruba desítka zemí, ale Malta požadovala komplexní dohodu, která by zahrnovala právě také 249 migrantů přijatých na Maltě v posledních dnech. "Malta nikdy neuzavřela své přístavy a zůstává bezpečným přístavem," prohlásil dnes Muscat s tím, že ale všichni musí respektovat mezinárodní pravidla.