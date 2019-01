Macronův exporadce, který mlátil demonstranty, vrátil diplomatické pasy

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Benalla podle AFP diplomatické pasy nevrátil ministerstvu zahraničí, ale vydal je vyšetřovatelům, kteří se zabývají případem jejich údajného zneužití.

Policie se začala podezřením ze "zneužití důvěry" zabývat v prosinci poté, co investigativní server Mediapart informoval, že Benalla v uplynulých měsících vycestoval s diplomatickým dokumentem do několika afrických zemí a do Izraele. V září přitom během slyšení v Senátu uvedl, že své dva diplomatické pasy v létě při odchodu z funkce bezpečnostního poradce nechal v kanceláři v Elysejském paláci.

Ze služeb prezidenta Macrona musel Benalla odejít již loni v létě poté, co byly zveřejněny záběry z prvomájové demonstrace. Na tu byl tehdejší bezpečnostní poradce prezidenta pozván policií jako pozorovatel, avšak podle kamerových snímků se aktivně zapojil do policejního zásahu. Kamera jej zachytila, jak v civilním oblečení, ale s policejní helmou na hlavě, účastníky demonstrace bije. Vyšetřování čelí Benalla právě i kvůli tomuto incidentu.