Poprvé od dob diktátora Franka se na vládě ve Španělsku bude podílet krajní pravice

Krajně pravicová strana Vox v prosinci nečekaně získala v regionálním parlamentu v Andalusii, druhém nejlidnatějším regionu Španělska, 12 křesel. Přímo v regionální vládě sice nezasedne, její vliv na její utváření ale u mnohých vyvolal hořké vzpomínky na Frankovu diktaturu, poznamenala agentura Reuters.

Generála Franka, který zemřel v roce 1975, někteří stále obdivují jako obránce katolické víry proti komunistům či za to, že ušetřil Španělsko bojů ve druhé světové válce. Pučem v létě 1936 ale Franco rozpoutal válku občanskou, která do roku 1939 stála život více než půl milionu lidí. Poté zahájil Franco jako caudillo (vůdce) represe, jejichž obětí se jen do roku 1945 stalo na 30.000 jeho odpůrců. Posledních pět poprav levicových aktivistů podepsal Franco dva měsíce před svou smrtí.

Protiimigrační strana Vox nyní uzavřela s Lidovou stranou dohodu o podpoře, která má 37 bodů. Je mezi nimi například závazek vypořádat se s nelegální migrací, snížit regionální daně či bojovat s islámským fundamentalismem. Lidová strana rovněž uzavřela smlouvu i se Ciudadanos, a strany tak umožnily vznik regionální vlády. V Andalusii přitom posledních 36 let vládli socialisté současného premiéra Pedra Sáncheze.