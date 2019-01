Sjednocení Běloruska s Ruskem? Lukašenko spekulace odmítá, Moskvě naopak pohrozil

"Příliš mnoho se v naší i ruské společnosti dnes vede rozhovorů o sjednocení obou států. V souvislosti s ukrajinskou církví se teď objevilo i hodně otázek ohledně nezávislosti naší církve v Bělorusku. Považuji tyto otázky za velmi hloupé, za přitažené za vlasy," prohlásil Lukašenko.

Ke sjednocení s Ruskem podle něj nemůže dojít. A o smlouvě s Ruskem o vytvoření společného svazového státu, podepsané v Moskvě v prosinci 1999, poznamenal, že jakékoliv spojenectví lze rozvíjet výlučně na základě rovnoprávnosti.

O sjednocení s Běloruskem podle Lukašenka nestojí ani ruský prezident, o čemž jej Vladimir Putin osobně ujistil, a s Putinem se také shodl, že sjednocení není na pořadu dne. "Rusko nemá takovou možnost, se zřetelem na všechny následky, kdyby k tomu přistoupilo. Proto je třeba se uklidnit a ukončit tyto debaty," zdůraznil.

"Nesmíme si myslet, že je to (zdražení ruské ropy) katastrofa. Pokud si ruské vedení vybere tuto cestu a ztrátu jediného spojence na západním směru, je to jejich volba. Nemůžeme je donutit (k jiné volbě)," řekl Lukašenko. Vyzval vládu, aby "nepřeháněla" tento problém, ale hledala "spolehlivé zdroje, které tyto negativní momenty kompenzují". Současně ministry varoval, aby "ani nepomysleli na to, že by břímě přesunuli na bedra našich lidí, Bělorusů".

O hrozbě ruské anexe Běloruska se zmínil sám Lukašenko 14. prosince, kdy se ostře obořil na Moskvu, kterou obvinil z pokusů zničit jeho zemi a zmocnit se jí. "Dobře rozumím těm narážkám: dostanete ropu, ale nejdřív zničte vlastní zemi a začleňte se do Ruska," prohlásil tehdy běloruský prezident na tiskové konferenci pro ruské novináře v Minsku. "Zamysleli jste se nad následky? Jak se na to budou dívat ve vaší i naší zemi, jak mezinárodní společenství? Proč chcete Bělorusko zničit?" ptal se na adresu ruského vedení.

Lukašenko minulý měsíc - 25. a 29. prosince - dvakrát jednal s Putinem, ale žádný úspěch tehdy neohlásil. Až dnes prohlásil, že prakticky všechny problémy ve vztazích s Ruskem jsou vyřešeny "ve více či méně přijatelné variantě" a že jde o "maličkosti, které nejsou kriticky důležité".

Server Belorusskij partizan poznamenal, že Lukašenko musel být z jednání s Putinem v takovém šoku, že až dosud mlčel. A odhadl, že v ohrožení je nejspíše velká část ruských dotací pro Lukašenkův režim, nejen ropa, jejímž zpracováním a vývozem si Minsk zajišťoval dodatečné příjmy. Zatím ale Minsku zůstává výhodná cena na plyn, výhodný vývoz běloruských potravin na ruský trh a ruské úvěry, a tak Lukašenko sotva spálí mosty do Moskvy.