Teroristé prodávají falešné evropské pasy a účty. Peníze perou přes online hazard

Podle Lorenza Vidinama, ředitele Program on Extremism na George Washington University, více jak polovina (57%) všech pachatelů teroristických činů v Evropě a USA během června 2014 až června 2017 měla zkušenosti s kriminální aktivitou před jejich příklonem k extremismu. Islámský stát opakovaně hledal tyto jedince, co uskuteční jeho cíle, v kriminálním podsvětí s tím, že tímto vykoupí své hříchy, uvádí magazín Forbes.

Islámský stát sám jako mnohé jiné teroristické organizace je zapojen v řadě aktivit zločineckého rázu. Podle jeho ideologie to je naprosto ospravedlnitelné, protože se to odehrává na „území války“ a slouží to k „správnému“ náboženskému účelu.

Za jednu z nejvíce profitabilních takovýchto aktivit je obchod s drogami. Během let 2014 a 2015 IS navázal kontakty s italskou mafií, jejichž prostřednictvím distribuoval z Maroka přes Libyi do Evropy hašiš. Tento drogový obchod podle odhadů měl hodnotu 36 miliard dolarů.

Teroristické skupiny taktéž rády získávají peníze prostřednictvím výkupného za unesené osoby. V roce 2014 únosy zahraničních novinářů či humanitárních pracovníků a získání následného vyjednaného výkupného vydělalo IS 20 až 45 miliónů dolarů. V západní Africe Al-Káida měla získat v letech 2003-2012 za každého uneseného západního pracovníka 1 až 4 milióny dolarů.

IS vzbudil údiv svou sofistikovanou prací s webem. Teroristé jako jiní kriminálníci si uvědomují jeho velkou hodnotu pro jejich obchodní aktivity a jsou velmi aktivní na tzv. temném webu (darknet), zvláštní sekci webu velmi těžko přístupného lidem bez dostatečných znalostí a vybavení, kde se odehrávají ty nejhorší online záležitosti, od rekrutování násilníků, dětského porna, drogových obchodů či prodávání lidských orgánů či samotných lidí.

Teroristé nyní využívají darknet k prodeji a rozdělování falešných účtů a identifikačních karet. FBI ve spolupráci s dalšími bezpečnostními službami v červenci 2017 shodila jednu z největších nelegálních komerčních stránek na darknetu, „černý trh“ AlphaBay, který nabízel více než 100 000 položek ukradených a podvodných dokladů identity a dalšího padělaného zboží a na kterém působilo asi 40 000 prodejců a 200 000 nakupujících.

Předběžné vyhledávání na jiném online černém trhu na darknetu, DreamMarketu, z ledna 2018 odhalilo, že padělané pasy, řidičské průkazy a falešná bankovní konta jsou stále oblíbeným zbožím. 373 výsledků nabízelo falešné britské pasy.

Moneyval (Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu), klíčový monitorující orgán Rady Evropy ohledně praní špinavých peněz a financování terorismu, ve svých zprávách upozorňuje na rozmanité způsoby, jakými teroristé perou své peníze, např. přes online hazardní weby, jejichž provozovatelé lze těžko dohledat díky jejich působení v offshorových rájích nebo kvůli jejich falešných identitám. Teroristé jako jiní kyberzločinci peroucí své peníze preferují namísto reálných peněz velmi snadno rozdělitelné a těžko pozorovatelné peněžní data.