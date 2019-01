Rusko-japonské rozhovory skončily fiaskem, mírová smlouva v nedohlednu

Japonský ministr Taró Kóno přicestoval do Moskvy s cílem aktivizovat dialog, v němž je hlavním sporným bodem svrchovanost jihokurilských ostrovů Kunašir, Iturup a Šikotan a ostrůvků Habomaj. Nehostinné, nerovnoměrně osídlené ostrovy se skromnou vegetací a subarktickým klimatem Japonsko označuje za "severní teritorium" a anexi Moskvy neuznává.

#Lavrov We must work on a 🇷🇺🇯🇵peace treaty professionally, without trying to distort the agreements reached at any intermediary stage and without escalating divisive unilateral rhetoric in the public space. https://t.co/gI8yb2R42I pic.twitter.com/kIdSiNyfUZ