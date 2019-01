Srbský ministr udal sám sebe, neobvyklým činem chce očistit své jméno

— Autor: ČTK

Místopředseda srbské vlády a ministr obchodu Rasim Ljajić dnes podal sám na sebe trestní oznámení. Od tohoto neobvyklého kroku si slibuje očištění svého jména od podezření, že je zapojen do obchodu s drogami. To o něm v parlamentu šíří nacionalistický politik Vojislav Šešelj. S odkazem na srbská média to oznámila agentura APA.