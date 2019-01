Labouristé budou proti dohodě, vzkázal Corbyn. Zároveň však varuje před chaosem

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

"Mohu potvrdit, že Labouristická strana bude dnes hlasovat proti této dohodě, protože je to pro zemi špatná dohoda," řekl v projevu na závěr pětidenní rozpravy v Dolní sněmovně. Přijetí dohody by podle něj byl "lehkovážným skokem do tmy", neboť dokument ani připojené politické prohlášení o budoucích vztazích Londýna s EU neposkytují žádné jistoty.

Corbyn zároveň varoval před brexitem bez dohody, který by prý uvrhl mnoho obyvatel Británie do chaosu. Neřízený odchod z EU je však výchozím nastavením celého procesu a Corbyn tak varoval, že nestačí, aby byl parlament proti tomuto scénáři i proti současné dohodě.

"Také musíme být pro něco," řekl. Podle Corbyna je životně důležité, aby poslanci po očekávaném zamítnutí stávajících podmínek brexitu dostali možnost debatovat o všech možných alternativách a vyjádřit se k nim prostřednictvím hlasování. Představitelům EU vzkázal, že by neměli odmítat návrat k vyjednávání. Ochod Británie z EU se zatím plánuje na 29. března.

Corbyn dále uvedl, že podle jeho strany by bylo nejlepším dalším krokem uspořádání předčasných voleb, které by prý nové vládě poskytly mandát na prolomení patové situace. V médiích se dnes spekulovalo, že opozice by mohla předložit návrh k vyslovení nedůvěry vládě ihned po dnešním hlasování, Corbyn se však k načasování svých dalších kroků vůbec nevyjádřil.