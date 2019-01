Mayová ostrouhala, brexit podle její dohody nebude. Corbyn chce premiérce vyslovit nedůvěru

Výsledek dnešního hlasování představuje podle britských médií jasně nejvýraznější porážku vlády v Dolní sněmovně. Dohoda o brexitu byla zamítnuta rozdílem 230 hlasů, přičemž dosud nejkrutější porážku zažil v roce 1924 labouristický premiér Ramsay MacDonald, a to o 166 hlasů.

"Mimořádné. Ponižující. Bezprecedentní," napsal o výsledku reportér BBC Nick Robinson. "Odpočívej v pokoji brexitová dohodo Theresy Mayové... Největší porážka předsedy vlády od... vlastně si nemůžu vybavit premiéra, který by utrpěl takovou porážku," uvedl jeho kolega Norman Smith.

Proti své vládě dnes hlasovalo 118 poslanců Konzervativní strany i všech deset zástupců severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), která menšinovou vládu podporuje. Ta zároveň vydala prohlášení, podle něhož ve středu v hlasování o nedůvěře opět bude na straně Mayové. Vládu údajně podpoří také euroskeptičtí konzervativci ze skupiny okolo Jacoba Reese-Mogga, premiérku by tudíž hlasování o nedůvěře nemělo ohrozit.

"Vláda zcela určitě vyhraje. Labouristé budou volat po vyjádření podpory druhému referendu. Katastrofální týden pro Mayovou skončí s pozorností upřenou na neshody labouristů a problémy Corbyna. Dobrá práce, všichni," komentoval ironicky nejbližší vývoj Matt Chorley z deníku The Times. Pokud by přece jen kabinet padl a nepodařilo se sestavit do dvou týdnů jiný, byly by vypsány předčasné volby.

Konzervativní předsedkyně vlády by teď měla na základě nedávno schváleného dodatku zákona představit v Dolní sněmovně do tří zasedacích dnů takzvaný "plán B", tedy přijít do pondělí 21. ledna s návrhem na další postup ohledně odchodu země z EU. Alternativami jsou odložení brexitu, předčasné volby, druhé referendum o vystoupení, ale i neřízený brexit bez dohody.

Hlavním sporným bodem dohody s EU je takzvaná irská pojistka, tedy záložní řešení, které by mělo zabránit vzniku přísného režimu na hranici britského Severního Irska a Irské republiky. To vadí řadě britských zákonodárců, podle kterých by aktivace pojistky znamenala dlouhodobé připoutání Británie k unijním strukturám.

Jedním z nich je i bývalý ministr zahraničí Boris Johnson, podle něhož je stávající podoba brexitové dohody mrtvá. "Ale dobrou zprávou je, že podle mě dala premiérce (porážka) masivní mandát, aby se vrátila do Bruselu a řekla: 'Podívejte se,... tohle pro nás nebude fungovat'," dodal.

Podle šéfky DUP Arlene Fosterové musí Mayová usilovat o "zásadní změny" v dohodě o vystoupení z EU. "Ujištění, ať už v podobě dopisů nebo vřelých slov, nebudou stačit... Budeme s vládou spolupracovat na dosažení lepší dohody," citovala ji agentura Reuters. Představitelé EU ale trvají na tom, že do podmínek britského odchodu již nechtějí významným způsobem zasahovat.