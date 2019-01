Moskva používá Srbsko jako "zbraň" proti NATO. V Bělehradě zmařili atentát na Putina

Podle Putina má Rusko na Balkáně mnoho přátel, "mezi nimiž zaujímá zvláštní místo strategický partner Srbsko. Proto je pomoc při posilování regionální bezpečnosti a stability naší bezpodmínečnou prioritou," řekl šéf Kremlu, který se ve čtvrtek v Bělehradě již popatnácté setká se svým nynějším srbským protějškem Aleksandarem Vučičem.

Putin přitom ocenil, že srbské vedení rozhodně odmítá členství v NATO a "pevně se drží zachování neutrality země". V této souvislosti připomněl, že Rusko "již roky pomáhá posílit obranné schopnosti Srbska" dodávkami zbraní a vojenské techniky, a slíbil, že v tom bude pokračovat.

Rusko předloni poskytlo Srbsku stíhačky MiG-29 jako vojenskou pomoc a dohodnuto bylo dodání i dalších takových letounů, u nichž Srbové zaplatí jejich modernizaci. Agentura TASS tehdy napsala, že Srbsko má ještě zdarma obdržet 30 tanků T-72 a 30 průzkumných obrněných transportérů BRDM-2.

Srbsko usiluje o evropskou integraci, především o členství v Evropské unii, chce ale zůstat vojensky neutrální a nestojí o členství v NATO.

"Respektujeme kurz začlenění do Evropské unie, který vybralo srbské vedení. Na rozdíl od západních partnerů se nesnažíme postavit Srbsko před uměle vnucenou volbu: buď jste s Ruskem, nebo s Evropskou unií," řekl Putin. Evropská integrace Srbska podle něj není překážkou pro "pokračování naší různorodé spolupráce".

V Srbsku je nyní Rusko považováno za velkého přítele zejména kvůli tomu, že Moskva rozhodně podporuje Bělehrad v jeho odmítání uznat nezávislost Kosova. Putin v rozhovoru mimo jiné znovu kritizoval nálety, které NATO bez schválení OSN provedlo v Srbsku v roce 1999, a podle něj "násilné odtržení autonomní oblasti Kosovo".

Zmíněné letecké údery Severoatlantické aliance přiměly srbské ozbrojené síly ukončit operaci proti ozbrojenému povstání albánských separatistů v Kosovu, jež se zvrhla v etnickou čistku provázenou zločiny.

Putinův poradce Jurij Ušakov dnes v souvislosti se zprávami srbského tisku o zadržení podezřelého z přípravy atentátu na ruského prezidenta uvedl, že Bělehrad ujistil Moskvu, že podniká všechna opatření k zajištění bezpečnosti Putinovy návštěvy, navíc tajné služby obou států jsou v "nejtěsnějším kontaktu".

#ISIS plot 'to assassinate #Putin' foiled as 'terrorist' is arrested. Armin Alibašić, 21, is suspected of being an #ISIS supporter and was in possession of weapons and explosives upon his arrest in the Serbian city of Novi Pazar.

https://t.co/EssQjKwCV4 via @MailOnline