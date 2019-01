Porošenko prohraje? Na Ukrajině už mu vystrojili pohřeb. Favoritkou prezidentských voleb je někdo jiný

Na nedávném setkání s podnikateli a veřejnými činiteli se ale prezident Petro Porošenko tvářil, že má všechny trumfy v kapse. „Mým cílem na příštích pět let je učinit Ukrajinu energeticky nezávislou," cituje prezidenta ukrajinská agentura UNIAN. „Musíme zajistit všechny naše potřeby v oblasti plynu," doplnil a vyzval k boji proti korupci v palivo-energetickém průmyslu.

Zásadní otázkou ovšem není, zda by se mu tyto ambiciózní plány podařilo uskutečnit, ale zda by se k tomu vůbec dostal. Výzkumy dlouhodobě favorizují Juliji Tymošenkovou. Ona sama to také opakuje: „Ve druhém kole to bude náš tým a tým Porošenka, tady již nejsou jiní konkurenti." Bývalá dvojnásobná premiérka Ukrajiny odkazuje na výsledky prosincových místních voleb, jež ukázaly současnou „bilanci hlasů". Tymošenková tvrdí, že její výsledek bude 34 procent, zatímco Porošenko dostane pouhých 23 procent hlasů.

Odvolaný-neodvolaný kancléř Rainin

O tom, že nynější ukrajinský prezident Porošenko si uvědomuje krizovou situaci, svědčí i situace vedoucího kanceláře Igora Rainina, jehož prezident obvinil ze „zrady". Té se měl dopustit tím, že shromáždil své kolegy a oznámil jim, že Porošenko nemá žádné vyhlídky na to stát se opět prezidentem. Vedoucí prezidentské administrativy ovšem naznačil, že má plán: vytvořit stranu, jež by se stala „záchrannou linií" pro tým současného prezidenta.

Když se to prezident od svého kancléře dozvěděl, svolal okamžitě mimořádnou schůzku, na níž svého nejbližšího spolupracovníka nazval „zrádcem" a okamžitě ho vyzval k opuštění funkce. Ačkoliv se Porošenko, ani Rainin oficiálně nerozhodli, v okolí prezidenta se tato otázka „aktivně diskutuje". Kdo by Rainina mohl nahradit, a zda k jeho výměně opravdu dojde, není zatím jasné.

Výzkumy veřejného mínění dlouhodobě favorizují Juliji Tymošenkovou, i když svého nejvyššího skóre dosáhla podle Institutu analýz a prognóz (IAP) počátkem prosince, kdy získal 24, 5 procent. Její zatím poslední skóre: 19, 3 opět podle IAP je stále více, než Porošenkových 11, 3 procenta.

Před ním je i velmi populární ukrajinský herec Vladimír Zelenskij, jehož popularita koncem roku výrazně rostla až na 23, 3 procenta, podle Kyjevského mezinárodního) institutu sociologie (KIIS), kdy dokonce dotáhl i Tymošenkovou. Nyní dosahuje podle IAP 12, 9 procent, čímž stojí nad Porošenkem i Jurijem Bojkem, populárním bývalým vice-premiérem a ministrem paliv a energetiky Ukrajiny.

Jak uspořádat Porošenkovi pohřeb?

Nárůst Zelenského může souviset s tím, píše gazeta.ru, že Zelenskij zveřejnil na YouTube video, na němž vystrojil Porošenkovi pohřeb. „Pohřeb" Porošenka se odehrává v pustině, kde se shromáždila skupina lidí, prezidentových nejvěrnějších, aby se s prezidentem „rozloučila". Ačkoliv ve videu nepadne ani jednou Porošenkovo jméno, ve smuteční řeči, kterou pronáší sám Zelenskij, vyjmenovává řečník všechny „hrdinské činy" současného ukrajinského prezidenta.

zdroj: YouTube

„Je to nenahraditelná ztráta pro celou naši politiku. Během volební kampaně v roce 2014 slíbil, že budeme mít silné hospodářství. Jak hodně příslibů nám ještě nestihl dát! Odešel tak brzy, tak brzy," opakuje na parodickém videu Zelenskij. Připomněl také kauzu, kdy měl Porošenko „zprivatizovat" 20 miliónů hřiven ze státní pokladny, zastřešení „herního byznysu" a jiné další „úspěchy".

„Pohřeb „Porošenka", jak upozorňuje v závěru Zelenskij, se odehrává v pustině na pozemku, nikoliv na hřbitově, protože ten byl již prodán investorovi, jenž na něm hodlá vybudovat „bytový komplex". Zdůraznil rovněž, že tělo se nedalo zpopelnit v krematoriu, protože vysoká cena plynu, na němž se prezident dohodl je, jemně řečeno, nejlépe vyjádřitelná ve sloganu: „zemřít a nevstat". „Ale nic, díky této ceně bude i tak hořet – v pekle." Proč ale není na náhrobním kameni žádné jméno? „Nedivte se, když byl ještě naživu, stihl přepsat svoji smrt na manželku a blízké příbuzné," připomněl „pohřební řečník" Zelenskij. „Spi v klidu. Udělal jsi to nejlepší, co si pro naši krajinu udělat mohl: zemřel jsi, abychom mohli žít," rozloučil se s ním posledními slovy.

Řeč umělce doprovází na videu živá hudba orchestru, která navozuje smuteční atmosféru. Pozůstalí, oblečeni v černém, drží v rukách květiny a vzlykají.

Registraci provedlo pouze pět kandidátů

Prezidentská kampaň byla oficiálně zahájena 31. prosince 2018, a dosud je zaregistrováno pouze pět kandidátů: bývalý ministr ekologie Igor Ševčenko, poslanec Sergej Kaplin, bývalý šéf tajné služby SBU Valentin Nalyvajčenko, starosta Lvova Andrij Sadovy a bývalý vůdce Agrární strany Vitalyj Skočik.

Na čele výzkumů stojí Julija Tymošenková, předsedkyně Všeukrajinského sdružení Otčina, jejíž rating se pohybuje mezi 20-22 procenty, za ní se drží dlouhodobě herec Vladimír Zelenskij mezi 8-14 procenty, a po něm následuje Jurij Bojko s 8-14 a vůdce opozičního bloku Naše Ukrajina Anatolij Gritsenko s 8-12 procenty. Teprve o po něm je až Petro Porošenko, jemuž nepomohl příliš ani vyhrocený konflikt v Kerčském průlivu. Své skóre zvedl jedinkrát, a to pouze v polovině prosince na svých dosud rekordních 23 procent v prosinci od KIIS.

Samotné volby se uskuteční 31. března. Navzdory skutečnosti, že více než 30 ukrajinských politiků v minulém roce své prezidentské ambice neskrývalo, očekává se, podle ruské zpravodajské agentury NSN, že skutečný seznam bude výrazně kratší. Ukrajinská média se domnívají, že větší počet kandidátů vyhlásí svou kandidaturu k 22. lednu, kdy se na Ukrajině slaví Den ukrajinské jednoty.