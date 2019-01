Putin jako rocková hvězda? V Srbsku ho čeká bombastické uvítání

Putin je v Srbsku velmi oblíbený. Těsně před svou návštěvou v srbských médiích zkritizoval Západ za to, že se snaží omezit ruský vliv na Balkáně. "Politika Spojených států a některých dalších západních zemí s cílem zajistit si dominantní roli zůstává v oblasti i nadále vážným destabilizačním faktorem," uvedl ruský prezident.

Západ v nedávné době vyjádřil znepokojení nad údajným ruským vměšováním do dění v regionu, včetně pokusu o státní převrat v Černé Hoře z roku 2016 či pokusů o destabilizaci Bosny. Putin tvrdí, že to Evropská unie nutí Srbsko, aby si muselo vybrat mezi Moskvou a Západem.

Postěžoval si rovněž na rozšiřování Severoatlantické aliance na Balkán. Černá Hora se k NATO připojila v roce 2017, Makedonie se pak členství výrazně přiblížila poté, co tamní úřady nyní schválily změnu názvu země na Severní Makedonie a ukončily tak dlouholetý spor s Řeckem.

Srbský prezident Aleksandar Vučić, bývalý nacionalista, který se nyní stylizuje do role proevropského reformátora, se na jednu stranu uchází o přízeň EU, zároveň si chce ale udržet i dobré vztahy s Moskvou.

"Jsme vojensky neutrální, nemáme v úmyslu vstoupit do NATO ani nějaké ruské aliance," řekl loni v rozhovoru s britským deníkem The Guardian. "Kdykoli jsem měl tiskovou konferenci s Putinem, říkal jsem, že jsme na cestě do EU. Máme dobré vztahy s Ruskem a nemáme s ním žádné problémy, zároveň ale směřujeme do EU," dodal.

Podle průzkumu z roku 2017 si čtvrtina obyvatel Srbska myslí, že hlavním dárcem, od kterého země získává peníze, je Rusko. Ve skutečnosti ale přichází 75 procent financí z Evropské unie nebo jejích členských zemích.