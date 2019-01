Polovina Rusů se stydí za rozpad SSSR, ukázal průzkum

— Autor: ČTK

Téměř každý druhý Rus cítí zlost a stud kvůli rozpadu Sovětského svazu počátkem 90. let minulého století. Podle agentury Interfax to vyplývá z průzkumu nezávislé sociologické služby Levada. Za výsledky takzvané perestrojky - procesu reforem - bývalého sovětského vůdce Michaila Gorbačova z druhé poloviny 80. let se stydí čtvrtina dotazovaných.