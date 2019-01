Srbsko jako ruský „vlivový agent"? Putin se v „bratrském a přátelském" Bělehradu usmíval

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

„Skvělý den pro Srbsko!" oznamoval ve čtvrtek provládní deník Kurir. „100 000 Srbů očekává Putina!" Ve skutečnosti ale byla tato krátká návštěva balkánské země pro šéfa Kremlu sehrána pro domácí publikum, píše korespondent Thomas Roser z Bělehradu. Uvítací davy, které se v Bělehradu sešly v ulicích, zorganizovala národně-populistická Srbská pokroková strana (SNS) prezidenta Aleksandra Vučiće, jež vypravila do hlavního města desetitisíce lidí autobusy z celé země, aby se chovali jako rozradostnění fanoušci.

zdroj: YouTube

Předchozího večera obvinil prezident Putin Spojené státy americké v rozhovoru pro státem řízené listy Politika a Novosti z „destabilizace" balkánského regionu a varoval před rozšiřováním NATO. Kromě zintenzivnění energetických vztahů se Putin při své návštěvě věnoval zejména prohlubování vojenské spolupráce. Moskva oceňuje srbskou neutralitu, řekl Putin, který slíbil, že pomůže svým hostitelům při modernizaci ozbrojených sil. „Budeme společně pokračovat v rozvoji vojensko-technické spolupráce," řekl.

Na rozdíl od Západu nebude Moskva v žádném případě stavět Srbsko jako svého „strategického partnera" před „umělou volbu", aby se rozhodlo mezi Evropskou unií (EU) a Ruskem, zdůraznil Putin. Současné Rusko vidí kandidující Srbsko jako „potenciálního agenta" v EU, s jehož pomocí by mohl po svém přistoupení do EU „ovlivnit zevnitř", řekl v rozhovoru pro agenturu Balkan Insight kritik Kremlu a bývalý poslanec Ilja Ponomarev. Na oplátku za podporu v kosovském konfliktu očekává Moskva od Bělehradu odmítnutí vstupu do NATO, stejně jako sankcí, které stanovila EU vůči Rusku, dodal Ponomarev.

Hostitel Vučić se rovněž s Putinem zabýval domácí politikou. Protesty proti politickému násilí a stíhání médií, které probíhají už několik týdnů a nyní se rozšířili i do provincií, začínají vládnoucí režim v Bělehradu zneklidňovat. Obnovená demonstrativní solidarita Moskvy s aspiranty, kteří usilují vstup do EU není z Bruselu od křesťansko-demokratických partnerů SNS viděna právě s nadšením. Ale Vučić tím dal jasné znamení, že jeho uskupení se svými „oslavnými demonstracemi" pro Putina postavilo do bojové připravenosti.

V Srbsku se dají totiž velmi brzy očekávat předčasné volby, ať už na jaře nebo na podzim. Třetími předčasnými parlamentní volbami za posledních pěti let, se Vučić snaží, navzdory bojkotu, kterým mu vyhrožuje opozice, své kritiky rázně utišit.