Mezinárodní monitoring Kerčského průlivu? Putin kývl na návrh Merkelové

Kerčský průliv ležící mezi Černým a Azovským mořem, jehož vody děli hranice mezi Ruskem a Ukrajinou, byl v listopadu místem vážného incidentu mezi plavidly Ukrajiny a Ruska. Ruské lodi zadržely pro údajné porušení hraniční linie tři ukrajinská vojenská plavidla a zadrželi 24 námořníků. Deportovali je do vazební věznice v Moskvě, kde čekají na soud. Hrozí jim šest let vězení.

Incident vyvolal pobouřenou reakci Kyjeva a kritiku západních politiků, kteří Moskvu důrazně a opakovaně vyzvali, aby námořníky propustila na svobodu. Zároveň upozorňovali Rusko, že musí umožnit volnou plavbu průlivem podle mezinárodního práva.

Maas dnes při setkání s Lavrovem s uspokojením konstatoval, že Kerčský průliv je pro plavbu volný. Podle agentury TASS předal Lavrovovi návrh týkající se režimu plavby v průlivu, který ruský ministr slíbil prostudovat. Dokument údajně opakuje návrh Merkelové na vyslání západních expertů, kteří by provoz sledovali. Podle ruské agentury ale předpokládá koordinaci s Kyjevem, což dnes Lavrov odmítl.

Maas při dnešním jednání s ruským partnerem poukázal na význam zachování smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987. Spojené státy obviňují Rusko, že smlouvu porušuje, a hrozí odstoupením. Moskva tvrdí, že vypovězením smlouvy chce Washington ospravedlnit vývoj vlastních raket.

