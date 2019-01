Ruské konvenční zbraně jsou smrtelnější než ty jaderné, tvrdí expert. Rusko je bude moci vyrábět jak na běžícím pásu, pokud USA odstoupí od INF, varuje

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Smyslem INF uzavřené mezi USA a SSSR bylo zabránit možnosti vypuknutí nukleárního bombardování. Smlouva zakázala produkci pozemních raket s rozsahem mezi 500 km a 5500 km. Díky tomu byla Evropa zachráněna od nukleárních střel středního rozsahu.

Podle USA ruský raketový systém 9M729 umožňuje vyslat raketu středního rozsahu. Rusko to odmítá s tím, že vypuštěná raketa má dráhu doletu jen 476 km – rakety do 500 km smlouva umožňuje. Rusové zvou Američany, aby se na raketový systém podívali, ti to však odmítají s tím, že z pouhého pohledu nelze zjistit dráhu doletu.

Americký prezident Donald Trump prohlásil v říjnu, že USA odstoupí od smlouvy, protože jí Rusko nedodržuje. Ruský ministr zahraniční Sergej Lavrov jej obvinil, že cíleně napadá Rusko, aby USA mohly vypovědět smlouvu a začít tvořit rakety v daného dosahu.

Bezpečnostní analytik Rowan Allport z thin-tanku Human Security Centre ve svém článku pro magazín Foreign Policy varuje USA před odstoupením z INF. Poukazuje na to, že Rusko tím získá volný prostor k vytváření vlastních konvenčních raket středního rozsahu, které poskytují pro NATO v zásadě větší nebezpečí než nukleární rakety.

Ruská námořní doktrína za svůj nynější hlavní strategický cíl uvádí vytvoření vysoce přesných zbraní schopných „zničit vojenský a hospodářský potenciál nepřítele tím, že udeří na jeho životně důležité zařízení z moře“. Modernizované ponorky a lodě mají nyní k dispozici řízenou střelu s plochou dráhou letu 3M-14 Kalibr s dosahem 1500 až 2500 km.

Rusko má též své ruské bombardéry Tu-95 Bear a Tu-160 Blackjack vybavené řízenými střelami s plochou dráhou letu typu vzduch-země Ch-101, které dosahují nejméně 2500 kilometrů. Ruská armáda použila oba systémy, námořní i vzdušný, v Sýrii. Ruské ministerstvo obrany si pochvalo jejich přesnost.

Rusko též vytváří efektivní pozemní řízené střely, jmenovitě systémy 9K720 Iskander-M a 9M728 Iskander-K, ty však mohou dosáhnout méně než 500 metrů. Rusko by jejich kapacitu rozšířilo neboť si uvědomuje, že NATO má výhodu na moři i ve vzduchu, poukazuje Allport s tím, že Rusko se tomu může bránit jen vytvořením dostatečně silného systému smrtících pozemních konvenčních střel.

Odstoupení od INF by Rusku poskytlo možnost začít masově vyrábět řízené pozemní konvenční střely. Rusko též naznačilo, že by bylo velice snadné přeměnit vzdušné a námořní střely na tento typ raket. Mohlo by opustit od výroby drahých námořních bombardérů a vystačit si poměrně levnými pojízdnými spouštěcími systémy.

Pokud by došlo mezi USA a Ruskem k vojenskému konfliktu, zmíněné konvenční rakety by v prvé řadě zasáhly evropské státy NATO. Není proto překvapující, že Evropa se pokouší zabránit USA a Rusku odstoupit od INF. Německo vyzvalo Rusko, aby zničilo USA požadovaný raketový systém a zabránilo novému závodu ve zbrojení.