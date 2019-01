Teroristický útok v Oslo: Rus chtěl ubodat co nejvíc lidí, zraněná žena je v kritickém stavu

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Šéfka norské bezpečnostní policejní služby PST Benedicte Bjoernlandová na tiskové konferenci uvedla, že podezřelý vyšetřovatelům řekl, že chtěl zabít více lidí a že šlo o teroristický útok. Vyšetřování má objasnit, zda útok byl skutečně spjat s terorismem.

"V tuto chvíli nic nenaznačuje, že by do útoku bylo zapleteno více osob, anebo že by se chystalo více útoků," dodala.

Atentát se stal v centru norského hlavního města, kde útočník pobodal mladou ženu, platící u pokladny za potraviny. Policie jej krátce na to zadržela. Oběť je v kritickém stavu.

Pokud by se teroristická stopa potvrdila, byl by to první útok tohoto typu spáchaný v Norsku, poznamenala agentura AFP.