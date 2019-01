Srbsko na rozcestí: Kosovo zruší cla, jinak budou volby

"Jestliže není dialog, pak nic nebrání tomu, abychom šli k volbám. Proto je důležité, abychom věděli, jestli chtějí rozhovory... Myslím, že je důležité mít na paměti zájmy státu. A proto chceme od Evropanů a od Prištiny odpověď," citovala Vučiče agentura.

"Nebudou-li cla zrušena, pak bychom měli dát šanci i nápadu (kosovského premiéra Ramushe) Haradinaje zbavit mě moci. A to se dělá ve volbách," dodal srbský prezident během tiskové konference, kterou dnes uspořádal v Bělehradu.

Pokud by se v Srbsku skutečně šlo znovu hlasovat, byly by to už třetí předčasné volby za posledních pět let. Jak v roce 2014, tak o dva roky později drtivě zvítězila volební koalice kolem Vučiče a jeho Srbské pokrokové strany (SNS), když ve 250členné Národní skupštině získala nadpoloviční počet mandátů. Řádné volby by se měly konat až příští rok.

V Bělehradu se od prosince konají každou sobotu velké protesty proti Vučičovi a jeho vládě, kterých se vždy účastní tisíce lidí. Zatím se ale nezdá, že by srbská opozice - dosud silně rozdrobená ambicemi vůdců jednotlivých stran - byla s to společně vytvořit významnou konkurenci Vučičovi a SNS.

Kosovo zavedlo loni v listopadu stoprocentní clo na zboží dovážené ze Srbska a z Bosny a Hercegoviny. Tento krok Priština učinila poté, co obě země hlasovaly proti přijetí Kosova do Interpolu. Šlo ale i o odvetu za částečně úspěšné úsilí srbské diplomacie přesvědčit některé země, aby ustoupily od dřívějšího uznání nezávislosti Kosova.

Evropská komise už kosovské vedení několikrát vyzvala, aby drastické zvýšení cla zrušilo, ale marně. Premiér Haradinaj se nechal slyšet, že je to jediný nástroj, jímž může jeho vláda vyvíjet tlak na Srbsko. Podle něj toto opatření bude zrušeno, až Srbsko uzná nezávislost Kosova, o ničem jiném prý jednání není.

Zvýšení cla a uvedená podmínka pro jejich odvolání ale možnost obnovení přerušených rozhovorů o normalizaci vztahů nepomohla, ba naopak. Nicméně Vučić dnes znovu tvrdil, že chce jednat, ne "ukazovat svaly". V této souvislosti vyzval EU, aby ještě silněji naléhala na Prištinu ohledně zrušení cla na dovoz srbského zboží a aby byla "jasnější a důraznější ve svých požadavcích vůči albánské straně".