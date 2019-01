Teď, nebo nikdy? Volby v Británii se blíží. Mayovou může potopit téměř kdokoliv

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Ve Westminsteru už se potichu hovoří o tom, že by britská premiérka Theresa Mayová mohla vyhlásit nové volby, ačkoliv se to může zdát jako nerozumné rozhodnutí. Mayová tak totiž navzdory slibu své Konzervativní straně učinila v roce 2017, voliči jí za to tehdy náležitě vytrestali, protože přišla o většinu.

Zdroje z Downing Street zatím nové volby vylučují, ačkoliv na ně dříve nebo později určitě dojde. Poslanci jsou však přesvědčeni, že současná situace kolem brexitu nenechává vládě téměř žádný manévrovací prostor. „Cokoliv se bude dít, jednoho dne bude vládě vyslovena nedůvěra,“ říká jeden z konzervativních poslanců.

Důvodem má být nejen chaos kolem dohody o brexitu, ale také koaliční partner Mayové, kterým je severoirská Demokratická unionistická strana. Její předsedkyně Arlene Fosterové se nechala už v listopadu slyšet, že pokud projde Mayovou vyjednaná dohoda, unionisté revidují smlouvu o koaliční spolupráci.

Deset poslanců Demokratické unionistické strany přitom tvořilo rozdíl při hlasování o důvěře v tomto týdnu. Zástupci strany sice přímo neřekli, že pokud dohoda projde, tak vládu Mayové potopí, zdá se to být ale velmi pravděpodobné.

Nejistá je navíc i podpora některých poslanců z řad samotné Konzervativní strany. Samozvaný vůdce zastánců tvrdého brexitu Jacob Rees-Mogg sice řekl, že vládu Mayové podpoří v hlasování o důvěře za všech okolností, další členové jeho tábora by přece jen mohli premiérku sesadit.

Případné prosazení dohody s tzv. irskou pojistkou tak výrazně přibližuje nové volby, protože Mayová by mohla projít o klíčové hlasy vlastních i severoirských poslanců. Zvláště demokratická unionistická strana teď drží v ruce téměř všechny pomyslné trumfy.

Po nových volbách by totiž Severní Irové mohli dostat možnost vyjednávat s labouristy o podobě brexitu, která nebude obsahovat onu irskou pojistku, což pro ně může být celkem lákavá vidina. Arlene Fosterová však podobný scénář zatím vždy vylučovala.

Mayová tak nakonec může zvolit variantu tvrdého brexitu, kterou by si po svém boku udržela unionisty. V tu chvíli by však zase mohla ztratit zástupce vlastní strany, kteří prosazují odchod podle dohody s Evropskou unií. V náznacích o tom už hovořil třeba poslanec Nick Boles. Premiérku Mayovou tak čeká opravdu těžké rozhodování.