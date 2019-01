Ruské nukleární „apokalyptické" torpédo Poseidón: Děsivá zbraň, či zbytečný projekt?

O Poseidónovi toho nevíme příliš. V roce 2015 prosákly na veřejnost první informace, tehdy však ještě bylo torpédo označováno názvem Status-6. Od té doby se čas od času objevovaly další, často si odporující zprávy, o technických možnostech zbraně.

Podle serveru Popular Mechanics je dosud zřejmé zhruba tolik. Torpédo má být značně velké – zhruba dvacet metrů na délku a dva metry v průměru. Vážit by mohlo i sto tun. Tyto parametry ho činí zhruba 30 násobně větším, než jsou běžná těžká torpéda. Pro jeho přesun musela být upravena speciální ponorka. Torpédo pohání vlastní nukleární reaktor, což mu umožňuje doplout de facto kamkoli na světě.

Otázka je, do jaké míry tyto informace odpovídají realitě. Podobné projekty byly zvažovány již v období studené války. Teoreticky tedy taková zbraň skutečně může existovat. Jejich cílem mělo být vyvolat výbuchem v moři nebo oceánu ničivé vlny tsunami, které by zaplavily nepřátelské pobřeží.

Americké námořnictvo, které tyto možnosti studovalo, však došlo k závěru, že by podobný výbuch nevyvolal dostatečně silné vlny. „Většina energie vln by vyprchala s tím, jak by se rozbíjely o pevninský šelf, ještě, než by dosáhly pobřeží,“ uzavírá zpráva nazvaná „Explozí generované vodní vlny“, kterou si nechalo námořnictvo vypracovat.

O skutečných možnostech Poseidóna se toho mnoho neví, proto někteří zpochybňují celou existenci zbraně. V květnu 2018 citovala ruská vládní agentura TASS nejmenovaný armádní zdroj, podle kterého unese zbraň jadernou hlavici s výbušnou silou až dvě megatuny. To určitě nedostačuje k vyvolání ničivých vln, pokud by však nálož vybuchla například v přístavu, stále by nadělala ohromné škody.

Velká část dostupných informací nicméně pochází právě od neuvedených zdrojů z ruských armádních kruhů, které cituje agentura TASS. Ta však není nezávislou organizací, a někteří odborníci proto věří, že se Rusko tímto prostřednictvím snaží vytvořit představu, že má dostupné kapacity, které reálně neexistují. Tedy, že se jedná o takové Potěmkinovo torpédo.

H I Sutton, který pod názvem Covert Shores provozuje webovou stránku zaměřenou na ponorky, však nevěří, že by byly všechny informace o Poseidónovi jen výplodem propagandy. „Jednoduše, prokazatelně existující elementy (systému) jsou příliš drahé na to, aby byly jen podvrhem,“ myslí si. „Především ponorka Sarov, která byla postavena speciálně jako nosič této zbraně, nemůže být vysvětlena jiným projektem nebo rozumným důvodem.“