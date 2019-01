Fašistická Ukrajina? Podle tamních židů jsou nenávistivé projevy provokací Rusů

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Během druhé světové války Stepan Bandera, velitel Ukrajinské povstalecké armády, spolupracoval s nacisty a nechal pozabíjet stovky Židů. Vyhlášení banderovců za válečné veterány v prosinci minulého roku kvůli jejich boji se Sověty za nezávislost Ukrajiny tedy vzbudilo velkou reakci židovských organizací, podle kterých je to uznání válečných zločinů, kterých se Bandera dopustil vůči Židům a jiným národnostem.

Podle tzv. proruských médií to je jen dalším dokladem vzrůstajícího antisemitismu na Ukrajině. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov již dříve označil ukrajinskou vládu za „neonacistickou“. Ruská média stále přináší obsáhlé články dokumentující napojení ukrajinské vlády na krajně pravicové bojůvky a strany.

Západní média taktéž upozorňují na vzestup krajní pravice na Ukrajině. Např. think- tank Atlantická rada poukázal na říjnové shromáždění ukrajinské krajní pravice v Kyjevě, kterého se zúčastnili i příslušníci krajní pravice z jiných zemí, např. Německa či Dánska.

Nicméně to neznamená, že by ukrajinská veřejnost byla pronacistická a antisemitická, ani že by taková byla vláda, upozorňuje Atlantická rada. Podle průzkumů mají krajně pravicové strany podporu jen okolo 4%. Podle Ukrajinské židovské konfederace více než 30 členů 427členného parlamentu jsou židé. Ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman je Žid.

Tzv. proruská média při popisu současné situace Židů na Ukrajině poněkud zamlčují jejich postavení během období vlády Sovětského svazu. Mnozí ukrajinští Židé během té doby raději uprchli, primárně do Izraele, kvůli pronásledování, kterému čelili ze strany komunistů. Ti je vnímali jako nepřítele lidu, spojence vůči SSSR nepřátelského Izraele.

Dodnes starší, uprchlí židovští Ukrajinci vnímají zemi jako místo útlaku, vraždění a antisemitismu. Mladší generace, zvláště ta žijící na Ukrajině, ji však vnímá už jinak. Ukrajinští židé vyzpovídáni deníkem The Jerusalem Post tvrdí, že se necítí v zemi být nikterak nevítaní a ačkoliv přiznávají, že „ kde jsou Židé, tam je antisemitismus“, sami jej v nikterak dramatické míře nezažívají.

Jedna dívka navštěvující židovskou třídu se deníku svěřila, že sleduje s nedůvěrou a obavami narůstající zprávy o vzrůstajícím antisemitismu v Německu či Francii. Mnozí ukrajinští židé jsou však přesvědčeni, že projevy antisemitismu na Ukrajině, jako např. nenávistivé graffiti, vandalismus a útoky jsou prováděny na příkaz Ruska a mají za cíl obrátit židovskou komunitu proti Ukrajině a ukázat, že Ukrajina je onou neonacistickou zemí, jak je vykreslována v proruských médií.

Ukrajinská židovská komunita je rozdělena mezi dvěma póly. Na jedné je Yosef Zissels, výkonný ředitel Asociace židovských organizací a komunit na Ukrajině podle kterého má Ukrajina situaci zcela pod kontrolou a neexistují žádné případy antisemitistických zločinů. Kritici jej osočují z bagetalizace problému a přílišného opakování vládních, vůči Rusku zaměřených stanovisek.

Na druhé straně je Eduard Dolinsky, ředitel Ukrajinského židovského výboru, který tvrdí úplný opak a podle něhož má Ukrajina nejvíce případů antisemitismu z post-sovětských států. Kritici jej osočují z toho, že slouží ruské propagandě.

Ať je pravda jaká je, ukrajinská židovská komunita většinově stojí spíše za ukrajinskou vládou a to navzdory tomu, že tématu Židů a jejich ochrany věnuje minimální pozornost a svým pocitům znepokojení z příležitostných oslav Bandery v ukrajinské společnosti. S ukrajinskou vládou však momentálně sdílí hlubokou nedůvěru k Rusku a to se zdá je spojovat.