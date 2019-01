V Kerčském průlivu vybuchl tanker, nejméně 14 mrtvých

Požár podle dosavadních informací vyvolal výbuch, k němuž došlo při přečerpávání stlačeného plynu z tankeru do druhého plavidla. Oheň zachvátil obě lodi, členové posádek vyskakovali z hořících lodí do moře, jehož teplota se pohybovala čtyři stupně nad nulou. Do záchranné akce se zapojilo kolem deseti ruských lodí, uvádějí ruské zdroje.

