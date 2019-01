Krach smlouvy INF? USA už prý rozhodly. Spor s Ruskem se vyhrotil kvůli střelám SSC-8

"Nedávno americká strana podnikla další destruktivní krok, když na nejvyšší úrovni ohlásila záměr odstoupit od smlouvy. Prakticky vzápětí nám (Američané) dvoustrannými kanály tento záměr potvrdili. Jasně přitom vysvětlili, že ohlášený krok není pozvánkou k rozhovoru, ale že rozhodnutí bylo přijato se zřetelem na všechny okolnosti a je definitivní," řekl Rjabkov podle listu Kommersant.

#BREAKING US informed Russia that the decision to exit INF treaty is final