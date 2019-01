Exprezident Janukovyč shledán vinným z vlastizrady. Důkazy jsou dostatečné, rozhodl soud

"Navzdory tomu, že svou vinu nepřiznal, soud obviněného shledává na základě přiměřených a přípustných důkazů vinným ze spáchání trestných činů vlastizrady a napomáhání vedení agresivní války," řekl soudce.

Janukovyč je kromě vlastizrady, trestané odnětím svobody až na 15 let, obviněn také z pokusu o narušení územní celistvosti se sazbou až 12 let vězení a ze spoluviny na agresivní válce, za což mu hrozí až 15 let. Podle žalobců Janukovyč žádal Rusko o vojenskou pomoc, aby potlačil prozápadní demonstrace v Kyjevě.

The wealth that he accumulated (blatantly stolen from the public purse in Ukraine) was truly shocking. Shame he’ll probably never face justice #Yanukovych https://t.co/x02N85AifZ