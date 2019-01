Krize kolem Venezuely graduje: Rusko a Čína varovaly USA před vojenskou intervencí

Ruské ministerstvo zahraničí dnes v prohlášení uvedlo, že "Washington opět ukázal totální ignorování principů mezinárodního práva". Podle něj uznání opozičního lídra prezidentem Venezuely může vést ke krveprolití. Události ve Venezuele podle ministerstva dosáhly kritického bodu.

Čína prostřednictvím mluvčí ministerstva zahraničí vybídla Spojené státy, aby nezasahovaly do politické krize ve Venezuele, kterou podle Pekingu mají vyřešit tamní strany prostřednictvím dialogu. Čína "je proti vnějšímu zasahování ve Venezuele. Doufáme, že mezinárodní společenství společně vytvoří pro (dialog) příznivé podmínky," řekla mluvčí ministerstva zahraničí Chu Čchun-jing podle agentury AP.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes uvedl, že vnější intervence ve Venezuele je nepřijatelná a prohlášení amerických činitelů v této souvislosti označil za nebezpečná. Jako "zatím nemístnou" odmítl Peskov otázku, zda by Rusko bylo ochotno poskytnout Madurovi azyl. "Maduro je legitimní hlavou státu, a proto zatím pokládáme takovou otázku za nemístnou," řekl mluvčí ruského prezidenta podle agentury Interfax. Venezuela podle něj nepožádala Moskvu o pomoc a případné úvahy na toto téma odmítl jako nevhodné.

Zatím nikdo z amerických vysokých politiků o intervenci ve Venezuele oficiálně nehovořil. Americký prezident Donald Trump ale ve středu na otázku novinářů stran vojenské intervence odpověděl, že "všechny možnosti jsou na stole". Stejně se Trump vyjádřil například už v létě 2017, když venezuelský režim tvrdě potlačoval čtyři měsíce protivládní protesty; zemřelo při nich na 150 lidí.

"Pokud Maduro a jeho lidé odpoví násilím, pokud se rozhodnou uškodit komukoli z členů parlamentu, pro USA jsou na stole všechny možnosti, co se týče odvetných opatření," řekl Trump ve středu novinářům.

Americký senátor Marco Rubio v noci na twitteru napsal, že američtí diplomaté z Venezuely neodejdou a požádal je, aby předali své pověřovací listiny Juanu Guaidóovi.

Today on the first full day of the Guaido administration I will work on getting Congressional support for a multilateral humanitarian aid plan so we can get food & medicine to the suffering people of Venezuela.