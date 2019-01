Savčenková bude kandidovat na prezidentku? Momentálně je za mřížemi

Savčenková je nyní ve vyšetřovací vazbě pro obvinění z velezrady a z pokusu o svržení státní moci. Vysloužila si ho údajnou přípravou ozbrojeného útoku na kyjevský parlament s použitím granátů a automatických střelných zbraní. Politička obvinění odmítá jako snahu prezidenta Petra Porošenka zbavit se před březnovými volbami silných oponentů.

Deputy of the Verkhovna Rada of Ukraine Nadezhda #Savchenko at the congress of the party "Social and political platform of Nadezhda Savchenko" was nominated for the presidency of #Ukraine. pic.twitter.com/sFDgC46Adl