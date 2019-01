Padne Vučić? V Bělehradě se konal další protest, lidé chtěli vtrhnout do televize

K demonstrantům promluvilo několik srbských herců, kteří vyzývali prezidenta, aby své kritiky přestal označovat za zrádce a aby předložil národu jasný politický plán, kterého se bude držet.

Lidé pochodující městem nesli transparenty s nápisem "Už to začalo". V otevřeném dopisu akci podpořili studenti a profesoři filozofické fakulty bělehradské univerzity.

Tonight’s anti-govt #1od5miliona demo in #Belgrade. The 9th protest in 8 weeks. A day earlier people also gathered in other cities of #Serbia pic.twitter.com/KmtQ6w1oze