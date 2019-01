Ruským městem Saratov otřásla exploze. Jeden mrtvý, desítky zraněných

"V noci bylo 11 pacientů posláno na oddělení popálenin v Saratovu. Čtyři z nich jsou ve vážném stavu a jsou ošetřováni na intenzivní péči. Ostatní budou brzy propuštěni," uvedl mluvčí místního ministerstva zdravotnictví.

#UPDATE : First footage from the scene of the explosion and fire in the cafe "Rendezvous" in the #Saratov Region. Reports: 40 People were injured in explosion. Two adults are in serious condition, three are children in state moderate severity and others have minor injuries. pic.twitter.com/U91u0ywHbV