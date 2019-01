Z moskevské galerie zmizel vzácný obraz, krádež byla velmi troufalá

Všichni návštěvníci museli galerii opustit a absolvovat osobní prohlídku. Policie objekt obklíčila, ale stopy po pachatelích očividně nemá. Podle agentury TASS moskevské policejní velitelství zřejmě požádá o spolupráci mezinárodní policejní organizaci Interpol. Zloději prý mohli obraz ukrást na zakázku.

Obraz "Aj-Petri. Krym" nazvaný podle jednoho z krymských vrcholů vytvořil Kuindži v roce 1908, podle ruských médií je pojištěn na 12 milionů rublů (čtyři miliony korun). V roce 2008 byla jedna z Kuindžiho prací v aukční síni Sotheby's vydražena za tři miliony dolarů (67 milionů korun).

Painting by Russian artist Arkhip #Kuindzhi stolen from Moscow’s #Tretyakov Gallery. An unidentified person has stolen painting Ai Petri. Crimea. Photo: painting Ai-Petri, Crimea (1900-1908)https://t.co/OsqUVNXhtV pic.twitter.com/ExQlXxx5tq