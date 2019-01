Seznamte se s "Lovcem". Ruským prvním útočným dronem

První snímky zachycující robotický letoun se na internetu objevily 23. ledna. Na fotce je k vidění zasněžená ranvej, na níž táhne traktor nový stroj s patnáctimetrovým rozpětím křídel. Letadlo svým tvarem připomíná známý americký bombardér B-2 s technologií stealth. Ochotník znamená v ruštině lovec, což dobře naznačuje, k čemu má být tento těžký útočný dron určen.

Stroj, na němž začala pracovat společnost Suchoj v roce 2011, by měl podle serveru Popular Mechanics vážit asi 20 tun. To je o čtyři tuny více, než americký pilotovaný stíhací bombardér Boeing F/A-18E/F Super Hornet. Podle ruské agentury TASS by měl být schopný dosáhnout rychlosti až 1000 kilometrů v hodině.

Podle Samuela Bendetta, odborníka na ruskou armádu, byla pro Moskvu důležitou zkušeností operace v Sýrii. „Při intervenci v Sýrii v roce 2015 chyběl Rusku klíčový bojový prvek – schopnost útočit na cíle krátce po jejich identifikaci, což je zásadní funkce dronů v dnešním světě,“ cituje experta magazín National Interest.

Prezident Putin nedávno označil vývoj autonomních a robotických systémů za klíčovou oblast pro rok 2019. Ochotník by měl být plně autonomní systém. To znamená, že bude moci sám vzlétnout, splnit misi a přistát. Použití zbraní nicméně bude vyžadovat povolení od operátora, podobně, jako je tomu u amerických dronů.

V současné době pravděpodobně stále probíhají pozemní testy. Následovat by měly takzvané „skoky“, při nichž dron na krátký okamžik vzlétne a opět přistane. Teprv potom, pravděpodobně v průběhu jara, dojde k prvnímu skutečnému letu.

I v následujících letech však budou zapotřebí další testy. Server Popular Mechanics navíc upozorňuje, že všechny prozatím dostupné informace pocházejí od ruských úřadů, a proto je potřeba k nim přistupovat opatrně. Připomíná také, že letoun Suchoj SU-57 páté generace absolvoval první let v roce 2010, a dosud nebyl zařazen do operačního nasazení.