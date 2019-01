Košice odstavily poruchové české tramvaje z provozu. Brzdy dvakrát přerazily podlahu

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Dodavatel vyslal do Košic své experty. Novinářům to dnes na brífinku v Košicích řekl šéf DPMK Vladimír Padyšák. Kvůli incidentu, jehož příčina zatím není známa, DPMK část zmiňovaných tramvají Vario LF2 plus dočasně odstavil z provozu.

"Všechny tramvaje zmiňovaného typu budou zdviženy, demontují se podvozky a nad inkriminovanými brzdami budou namontovány nerezové štíty," citovala slovenská média Padyšáka. DPMK o uplynulém víkendu upravil sedm tramvají.

Podle Padyšáka budou následně tramvaje uvedeny opět do provozu, ale se sníženou maximální povolenou rychlostí na 50 kilometrů v hodině. Nebudou už ale nasazovány na trati do košických oceláren, na které se uvedené incidenty vyskytly. Omezení v provozu tramvají Vario zůstane v platnosti do zjištění příčiny závady. která nezpůsobila zranění cestujících.

Předseda představenstva Pragoimexu Vladimír Faltýsek uvedl, že zmíněný incident společnost ještě nezaznamenala na žádném voze podobného typu, kterých na trh dodala více než 300.

"Podrobně to analyzujeme. Nasadili jsme tým odborníků. Máme zde technického ředitele, člověka odpovědného za software, projektanta vozu," řekl Faltýsek. Při obou závadách prasknul brzdový kotouč zajišťovací brzdy tramvaje. Ten pak přerazil podlahu vozu.

Primátor Košic Jaroslav Polaček pohrozil dodavateli tramvají vypovězením smlouvy, pokud přijatá opatření nebudou dostatečná. Tramvaje od Pragoimexu nakoupilo do Košic bývalé vedení tohoto druhého největšího města na Slovensku, které zakázku financovalo z větší části z evropských fondů. Některá média už dříve upozornila, že zmiňované tramvaje například nejsou vybaveny klimatizací.