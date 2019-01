Ukrajinští oligarchové budují vlastní armádu? Všechno tomu nasvědčuje

V květnu 2014 Vitalij Dejnega, IT specialista na volné noze, vegetarián a příznivec buddhismu, se dočetl o Ruskem podporovaných separatistech vítězících na východě Ukrajině. Dejnega napsal na svůj Facebook účet, že věnuje 10 000 ukrajinských hřiven na nákup armádního vybavení pro ukrajinské vojáky. Přátelé to ocenili a přidali se k němu. Za šest týdnů zvedl plánovanou částku stonásobně.

Nyní je v čele Come Back Alive (Přijď zpátky živ), jedné z nejrespektovanějších charit na Ukrajině dnes – respektive, upozorňuje Bloomberg, vedoucí kvazivojenské organizace. Skupina věnovala za svou existenci okolo 5 miliónů dolarů na vojenské vybavení. Dejnega tvrdí, že nekupuje to, které je vyloženě smrtící, to je však otázkou interpretace. Bez skupinou dodaných brýlí nočního vidění by těžko ukrajinští vojáci mohli přesně střílet po ruských separatistech v noci.

Soukromí donátoři mohou přispívat milicím rozmanitými způsoby. Někteří dobrovolníci jim pomáhají vyrábět střelivo či poskytovat zdravotnické služby. Zahraniční přispěvatelé jim kromě financí dodávají drony či software na zaměřování separatistů.

Bez početné ukrajinské komunity žijící v zahraničí, která tvoří hlavní podporovatele ukrajinských milicí, by tyto skupiny nebyly schopné fungovat nebo jen ve velmi omezeném režimu. Evropští spojenci Ukrajiny se obávají Ukrajině posílat zbraně z obavy, aby to neposílilo konflikt. Podpora od USA je taktéž minimální – Trumpova administrativa poslala jen protitankové rakety.

Podle Davida Laufmana, bývalého šéfa sekce pro kontrarozvědku a kontrolu exportu spadající pod amerického ministerstvo spravedlnosti, by některé formy asistence ukrajinským milicím ze strany státních orgánů mohly porušovat některé federální zákony, jako např. zákon o kontrole vývozu či zákon o registraci zahraničních agentů.

Tyto zákony se dotýkají i soukromých společností. PayPay, přední poskytovatel internetových zahraničních plateb, v souvislosti s těmito nařízeními nejméně třikrát zablokoval účty Come Back Alive, stejně jako dalším desítkám dalších ukrajinských neziskových organizací, za porušování jeho smluvních podmínek.

Financování ukrajinských milicí je z pohledu mezinárodního práva problematické hlavně z toho důvodu, že jsou napojeny na krajní pravici a neonacisté bojůvky. Některé z nich byly inkorporovány do ukrajinské armády, zatímco jiné fungují na vlastní pěst.

Samotní ukrajinští politici se obávají, že tyto svobodné milice se mohou stát soukromými armády v rukou ukrajinských oligarchů. Právě ti je z velké části financují. Velitel jedné vojenské organizace se svěřil Bloombergu, že každý měsíc dostává 20 pušek se sniperským vybavením z ČR od nejmenovaného milionáře, který ztratil svá aktiva na Krymu a východní Ukrajině poté, co zde začali operovat Rusové.