Ruská cenzura našla u BBC "jistá pochybení", opatření ohlásí později

Roskomnadzor začal prověřovat, zda BBC dodržuje ruské zákony, a to loni v prosinci hned poté, co britský regulátor médií Ofcom oznámil, že televize RT placená ruskou vládou "porušuje pravidla vysílání" v Británii, poznamenal v této souvislosti server Newsru.com.

Ofcom finds RT/Russia Today guilty of seven breaches of the broadcasting impartiality code in programmes broadcast over a six week period following the Salisbury attacks.