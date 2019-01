Narušení mírového procesu? Rusko zprostředkuje rozhovory Tálibánu a opozice

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Rusko bude příští úterý hostit rozhovory představitelů hnutí Tálibán a afghánských politiků patřících k opozici proti prezidentovi Ašrafu Ghanímu. S odkazem na vyjádření zdrojů v Rusku a Tálibánu to uvedla agentura Reuters. Podle ní tím Moskva chce posílit svou pozici zákulisního hybatele. Spojené státy to považují za vměšování do jimi podporovaného mírového procesu v Afghánistánu, který má ukončit 17 let trvající válku.