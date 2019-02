Putin jako vzor humanitární pomoci? Rusko přijímá ženy a děti islamistů více než Západ, tvrdí Bloomberg

Do dnešního dne se do Ruska vrátilo 21 žen a 105 dětí, tvrdí Kheda Saratová, čečenská aktivistka za lidská práva. Celkově 11 letadel přivezlo ženy džihádistů s dětmi od srpna 2017 do února loňského roku. Nicméně, po listopadu 2017 už Rusko přijímalo jen děti na základě varování ruských zpravodajských služeb, které se obávaly rizika terorismu ze strany dospělých žen. Rusko se stala výrazným cílem teroristů poté, co vstoupilo do Sýrie a bojuje na straně radikálními islamisty nenáviděného syrského prezidenta Bašára al-Asáda.

Iniciativa byla obnovena po 10 měsíční pauze, kdy letadlo z Iráku přivezlo 30 dětí ve věku od tří do 15 let. Rusko plánuje v ní pokračovat. V únoru by mělo převézt z Iráku asi 40 nezletilých. Podle příbuzných je v na územích v Sýrii a Iráku dříve patřícímu IS nejméně 1 779 ruských žen a děti, které se chtějí vrátit do Ruska, uvádí Saratová v dopise poslaným ruskému ministerstvu zahraničí.

Ačkoliv ženy jsou považovány za okamžitý teroristický problém, v dlouhodobém horizontu se jím mohou stát i děti. IS je cíleně trénoval k tomu, aby přijali jeho ideologii a v budoucnu se stali jeho bojovníky. Z těchto důvodů se evropské i mimoevropské státy zdráhají je brát zpátky.

Podnět k přijímání dětí bojovníků IS dal čečenský prezident Ramzan Kadyrov, paradoxně známý především pro svou brutální vládu. Podle Gregoreje Shedova z zpravodajské stránky Caucasian Knot (Kavkazský uzel) zaměřující se na dění na Kavkaze, je cílem Kadyrova zdůraznit svou vůdčí pozici mezi muslimy v Rusku.

Podobné strategické důvody nepochybně hrají roli i v případě ruského vedení. 25 miliónů lidí se v Rusku hlásí k islámu, který je zde druhým nejrozšířenějším náboženstvím. Putin podporou Kadyrova „ušlechtilého“ úsilí o záchranu dětí se snaží poslat ruským muslimům, že vláda je respektuje. Podle Alexeje Malashenka, analytika z výzkumné skupiny Dialog civilizací, založené dlouholetým Putinovým spojencem, je to nicméně nyní Rusko, nikoliv Kadyrov, kdo bere za děti hlavní odpovědnost.

Rusko se tímto způsobem pokouší snížit riziko možného teroristického útoku ze strany ruské muslimské komunity. Přijaté ženy islamistů jsou ze strany ruských úřadů vyzývány k tomu, aby mluvily proti islámskému radikalismu.

Ruská muslimská komunita sestává převážně z obyvatel rusky mluvících území ze Střední Asie, kteří do země přišli jako ekonomičtí migranti za prací. Ačkoliv ruské obyvatelstvo se na ně dívá s podobnou mírou skepse, s jakou se země Visegrádu dívají na muslimské migranty, ruské vedení tento typ migrace podporuje, protože se mu to ekonomicky vyplatí.

Zároveň si ale ruští představitelé uvědomují, že jejich přítomnost může být z bezpečnostního hlediska velmi problematická. Muslimští radikálové z rusky mluvících oblastí ze Střední Asie jsou známi jako jedni z vůbec nejbezpečnějších na světě. Někteří z nich stáli za jedněmi z nejhrozivějších teroristických útoků v nedávné minulosti – např. silvestrovský masakr v nočním klubu v Istanbulu či newyorský útok nákladním autem byli spácháni teroristy uzbekistánského původu.

Odhaduje se, že 9000 lidí z rusky mluvících území bývalého Sovětského svazu – 4 000 z Ruska a 5000 z post-sovětských republik ve Střední Asii - odešlo bojovat za IS do Sýrie a Iráku. Rusko jako hlavní důvod, proč vstoupilo do Sýrie, uvádělo boj s těmito lidmi jakožto bezpečností hrozbou pro jeho občany.