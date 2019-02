Moskva navrhuje pomoc Venezuele bez destrukce zvenčí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Mezinárodní společenství by se mělo zaměřit na to, jak pomoci vyřešit ekonomické a sociální problémy Venezuely, ale vyhnout se destruktivním zásahům zvenčí. Podle agentury Interfax to dnes uvedlo ruské ministerstvo zahraničí. Rusko patří mezi spojence autokratického prezidenta Nicoláse Madura. Většina latinskoamerických států a USA přitom podpořily šéfa parlamentu ovládaného opozicí Juana Guaidóa, který se před více než týdnem prohlásil za úřadujícího prezidenta Venezuely.