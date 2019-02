Z chráněného domu v Moskvě šlehaly plameny. Čtyři mrtví, desítky evakuovaných

V památkově chráněném domě z roku 1912, ve kterém je podle agentury TASS více než 100 bytů, se plameny rozšířily v noci na dnešek na plochu 2000 metrů čtverečních. Uhasit se oheň podařilo až nad ránem.

Příčiny požáru se vyšetřují. Experti předběžně hovoří o možném zkratu starého elektrického vedení, anebo o neopatrném zacházení s ohněm. Podle serveru Newsru.com jsou všechny oběti dospělí, kteří se udusili kouřem. Dvě ze čtyř obětí se hasičům podařilo najít ještě živé, jeden muž ale zemřel ještě ve vchodě do domu, druhý v sanitce cestou do nemocnice.

Death toll in downtown Moscow fire climbs to four — source https://t.co/ntQe4631mh © Valery Sharifulin/TASS pic.twitter.com/90NA3C0JvT