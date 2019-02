Ze smlouvy INF je cár papíru. Začne nová studená válka? Lavrov promluvil

"Nemyslím, že hovoříme o rozvoji studené války. Začala nová éra, která je charakteristická tím, že Spojené státy posílají na smetiště celý systém kontroly nad zbrojením. Je to smutné," řekl podle agentury TASS Lavrov před studenty kyrgyzsko-ruské univerzity v Biškeku.

"Nesnažíme se rozpoutat závody ve zbrojení, to řekl prezident (Vladimir Putin) jasně. Ale samozřejmě budeme reagovat vojenskými a technickými prostředky na hrozby, které vzniknou odstoupením USA od smlouvy INF a v důsledku jejich (amerických) plánů vytvořit jadernou munici o malé síle, což podle názoru všech expertů na Západě, v Rusku a dalších zemích prudce sníží práh pro nasazení jaderných zbraní. Tato opatření budeme přijímat v rámci prostředků, které už jsou v rozpočtu ministerstva obrany," upozornil ruský ministr.

Spojené státy minulý pátek oznámily odstoupení od smlouvy INF, kterou podle nich Moskva porušuje. Krokem Washingtonu začala půlroční výpovědní lhůta, během níž je možné ještě o osudu dohody jednat.

V sobotu ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že i Rusko od smlouvy z roku 1987 odstupuje. Moskva podle Putina nehodlá rozmístit v Evropě ani ve světě žádné rakety, pokud tak neučiní Spojené státy. Nicméně nařídil ministrovi obrany, aby začal s vývojem zakázaných druhů raket, které smlouva INF nepovolovala.

The 1987 #INF Treaty, led to the destruction of 2,692 U.S. and Soviet short-, medium-, and intermediate-range missiles by June 1, 1991 and helped end the Cold War. Nuclear-armed INF missiles were deployed in W. and E. Europe. See "INF Treaty At-A-Glance: https://t.co/9yZwpfuX8X pic.twitter.com/lqeomHHEXC