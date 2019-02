40 procent mladých Rusů by rádo emigrovalo. To není moc, reaguje Kreml

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Celkově v průzkumu vyjádřilo připravenost emigrovat 17 procent Rusů. Nejvíce z nich - 41 procent dotázaných - bylo ve věku 18 až 24 let. V průzkumu ale maxima za posledních sedm let dosáhl počet Rusů, kteří by nechtěli vlast opustit: 61 procent. Loni takto odpovědělo 56 procent účastníků, připomněl list Kommersant. Značná část Rusů podle sociologů žije tak chudě, že emigraci nepovažují za reálnou možnost. A i ruská mládež podle nich sní o emigraci méně než ukrajinská či běloruská.

"Podíl Rusů, kteří hlásají přání emigrovat, se v posledních letech podstatně nemění a nepřevyšuje pětinu dospělé populace. Přitom každý pátý Rus má příbuzné či známé, kteří v posledních dvou či třech letech odjeli nastálo do ciziny," poznamenali sociologové podle agentury Interfax. Většina Rusů ale považuje myšlenku emigrace za nesplnitelný sen, na který jim chybějí peníze.

Tři pětiny Rusů se za posledních pět let z Ruska do ciziny nepodívaly, a to podle politologa Abbase Galljamova prospívá režimu. "Lidi, kteří nikdy nebyli v Evropě, je snadnější přesvědčit, že tam převládají sexuální menšiny a nenávist k Rusku, než ty, kteří už tam byli," řekl Kommersantu.

Zámožnější vrstvy podle něj slaběji podporují ruský režim právě proto, že cizinu viděly na vlastní oči, zatímco ostatní se musí spoléhat na televizní propagandisty.

O víkendu vyvolaly v Rusku rozruch výroky populárního herce Dmitrije Lysenkova, že v zemi panuje "dusno", kvůli kterému talentovaní lidé odjíždějí z Ruska.

"Život v regionech představuje jakési prokletí, protože tam vládnou místní malí carové. Bůh je příliš vysoko a car daleko," prohlásil herec v lotyšské rozhlasové stanici Baltkom.

"U nás v Rusku jsou jen dvě města, Moskva a Petrohrad. Ten, kdo chce něčeho dosáhnout a žije ve vzdálených končinách, se musí snažit přestěhovat," poznamenal Lysenkov a dodal, že talentovaní lidé Rusko zcela opouštějí.

"Stát nepotřebuje intelekt, ale oddanost a sílu, nezatíženou rozumem, aby plnila úkoly při obraně země," řekl Lysenkov s tím, že jeho starší dcera šla do první třídy, a tak jej děsí, co má v osnovách - hlavně důraz na vlastenectví. "Proč lidé odjíždějí? Protože je to dusí!"