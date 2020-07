25 let od masakru ve Srebrenici. Šlo o nejhorší válečný zločin v Evropě od roku 1945

Vzpomínce obětí hrůzného krveprolití prakticky na samém konci válečného konfliktu v Bosně a Hercegovině je v zemi vždy věnována řada událostí. Patří mezi ně také opětné pohřbení ostatků dalších obětí ve výroční den události, 11. července, na centrálním hřbitově v Potočari nedaleko Srebrenice. Letos tam přibylo devět zavražděných, kteří byli nedávno identifikováni.

What does the #Srebrenica flower symbolise?pic.twitter.com/maO20zayxZ