Agresivní migranti? V Jakutsku to vře kvůli znásilnění ženy

Ochromena je veřejná doprava, kterou v Jakutsku většinou zajišťují středoasijští migranti. Několik přistěhovalců ze střední Asie bylo napadeno, jejich obchody a stánky na tržištích zůstaly zavřeny, nefunguje taxislužba. Místní úřady se incident nejprve pokusily zamlčet, v pondělí ale informaci o znásilnění potvrdil šéf Republiky Sacha (Jakutska) Ajsen Nikolajev. Informoval i o tom, že podezřelým je Kyrgyz.

Massive anti-migrant protests broke out in Yakutsk, a city in Russia’s far east, after a local woman had been raped by a migrant from Central Asia. The police didn't disclose his ethnicity but it's been rumored he was Kyrgyz. The man is in custody now https://t.co/OPW8faA05y pic.twitter.com/FGSuui8A8U