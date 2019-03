Ukrajinský prokurátor se obořil na americkou velvyslankyni, USA si to nedaly líbit

"Velvyslankyně Yovanovitchová reprezentuje prezidenta Spojených států na Ukrajině a Amerika podporuje svého zástupce a jeho prohlášení. Tvrzení generálního prokurátora neodpovídají skutečnosti a jejich cílem je poškodit pověst velvyslankyně Yovanovitchové. Tato obvinění vyhovují pouze zkorumpovaným hodnostářům," uvedlo americké ministerstvo zahraničí v reakci, poskytnuté agentuře Interfax-Ukrajina. "Takové výpady pouze posilují naše odhodlání pomáhat Ukrajině zvítězit v boji proti korupci," ujistil mluvčí.

Američtí diplomaté připomněli, že USA vždy zdůrazňovaly nezbytnost hlubokých reforem a především vykořenění systematické korupce, která ohrožuje národní bezpečnost Ukrajiny, její prosperitu a demokratický rozvoj. V současnosti však USA neposkytují žádnou pomoc ukrajinské generální prokuratuře, protože dřívější pokusy podpořit skutečnou reformu justice narazily na nedostatek vůle hned několika postupně vystřídaných generálních prokurátorů. Ministerstvo zahraničí s ohledem na odpovědnost vůči daňovým poplatníkům svou pomoc zaměřilo na produktivnější projekty, které mohou vést k pozitivním změnám.

Americká velvyslankyně v Kyjevě počátkem března nezvykle ostře kritizovala ukrajinskou vládu ve veřejném vystoupení. Domáhala se v něm pokroku v boji proti korupci, odvolání šéfa protikorupční prokuratury, který obviněným uděloval rady ohledně vyhnutí se postihu, a prověrky podezření z rozkrádání v obranném průmyslu.

