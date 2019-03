Karadžić rezolutně odmítl doživotní trest, bude žádat revizi rozsudku

Mechanismus OSN pro mezinárodní trestní tribunály (MICT) v odvolacím řízení uložil 73letému Karadžičovi doživotí za genocidu, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané během války v Bosně v letech 1992 až 1995. Zpřísnil tak prvoinstanční trest z roku 2016, kdy mu soudci vyměřili 40 let odnětí svobody.

Středeční verdikt je pravomocný a nelze se proti němu odvolat, nicméně mimořádný opravný prostředek existuje. "Žádost o revizi rozsudku lze podat a obhajoba na to nemá stanovenou žádnou lhůtu, zatímco obžaloba tak může učinit maximálně do jednoho roku," sdělila televizi N1 mluvčí MICT Helena Egglestonová.

Mothers of #Srebrenica react to the final guilty verdict & life sentence for #Karadzic for Srebrenica genocide & crimes committed in Bosnia & Herzegovina. I grieve for these strong & dignified women, and I hope they find some solace in today’s verdict & seeing it through. pic.twitter.com/yMFdrSexjZ