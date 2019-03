Extremismus na Ukrajině? Západ je zděšen, velvyslanci G7 varovali ministra Avakova

"Skupina G7 je znepokojena extremistickými politickými hnutími na Ukrajině, jejichž násilné počínání znepokojuje. Zastrašují ukrajinské občany, snaží se uzurpovat úlohu policie při zajištění bezpečnosti voleb a poškozují pověst ukrajinské vlády," praví se v dopisu, který ve jménu svých kolegů z Británie, Itálie, Japonska, Kanady, Německa a USA v půli března zaslala francouzská velvyslankyně.

O pět dní později velvyslanci vydali prohlášení, vyjadřující naději, že nadcházející volby se budou vyznačovat "opravdovým soupeřením", a opět varujícím před extremisty.

Mluvčí ministerstva vnitra ujistil, že Avakovova pozice vůči extremistům je "jasná a tvrdá" a že vůdci radikálů byli varováni před následky "agresivních snah vměšovat se do poctivého volebního procesu". Nepřekročitelné meze prý byly jasně stanoveny: žádné zastrašování, útoky, násilí či jiné násilné snahy ovlivnit volby.

