Rozruch na letišti v Moskvě: Naháč chtěl na Krym, do letadla nedoběhl +VIDEO

Aktualizováno 17:21 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na moskevském letišti Domodědovo dnes nevpustili do letadla na lince do Simferopolu na Krym cestujícího, který sice měl letenku, ale z dosud neznámých důvodů se vysvlékl donaha. Oznámila to ruská média.