Drama u Norska: Z výletní lodi evakuují 1300 pasažérů, zasáhlo ji vlnobití

Norská námořní záchranná služba sdělila, že na cestě do dané oblasti je několik vrtulníků a lodí. Čtyři helikoptéry mají kyvadlově přepravovat pasažéry z ohroženého plavidla na pevnou zem. "Evakuovat všechny (cestující) zabere nějaký čas," řekl agentuře AFP šéf policejní operace Tor Andre Franck.

