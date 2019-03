45 tisíc džihádistů v Evropě? Pád IS hrozbu terorismu ještě zvýšil, varuje šéf Interpolu

Stock varuje, že ačkoliv se podařilo dosáhnout velkého vítězství nad IS, teroristickou hrozbu to však ještě zvýšilo. „ Je to větší výzva kvůli své složitosti“, tvrdí Stock, podle něhož pád IS vedl zároveň k vzestupu „IS 2.0“, který operuje na pěti frontách – stále jako povstalecká síla v Iráku a Sýrii, v konfliktních oblastech v Africe a jihovýchodní Asii či jako domácí teroristická síť v Evropě.

Podle hlavního představitele mezinárodní policejního organizace návrat bojovníků IS do Evropy představuje obrovské nebezpečí. Teroristi jsou schopní se skrývat za řadou falešných identit, které ztěžují jejich odhalení. Interpol na základě dat od členských zemí sestavil databázi více než 45 000 bojovníků IS, podle Stocka však překážku představuje neochota některých zemí s těmi dalšími sdílet své údaje. Následkem toho dokáží teroristé proklouznout skrze síť, protože daná země nemusí vědět, že identita terorista byla v jiné zemi odhalena jako falešná.

Stockova varovná slova se zdají být potvrzována dokumenty IS, které získal britský list Sunday Times má mít tyto dokumenty k dispozici. V nich se hovoří o plánech IS na útoky v Evropě. Jejich autenticita je dokládána pro IS typickým byrokratickým smyslem pro detail – dokumenty jsou plné stovek jmen bojovníků, jejich korespondencí a rozpočtových údajů.

V jednom z nich žádá vůdce lokální buňky IS, zkušený bojovník jménem Abu Taher al-Tajiki, o povolení k zřízení „Kanceláře zahraničních vztahů pro Oddělení operací v Evropě“. To má fungovat jako spojka mezi teroristy v Evropě a skrývajícím se vedením IS. Teroristé „pokud bude spojení bezpečné“ mají vedení IS poslat seznam cílů. Pokud tomu tak nebude, pak uskuteční operace.

Al-Tajiki chtěl svůj plán přes prostředníka vůdci IS Al-Bagdádímu, o kterém se spekuluje, že není mrtvý a skrývá se neznámo kde. Tento prostředník byl ale zabit. Al-Tajiki žádá o jinou možnost k předložení svého návrhu o vytvoření „krokodýlích buněk“, tj. teroristických skupin ukrytých pod hladinou před zraky zpravodajských služeb.

Al-Tajiki tvrdí, že už má k dispozici připravené mužstvo oddaných jedinců, včetně techniků a online hackerů, kteří nepotřebují ani peníze ani zbraně a kteří jen čekají na to, až vůdci IS „ukáží prstem na jakékoliv území“, odkud jim hrozí nebezpečí. Skupina se pak postará o zbytek.

Problémy IS

Jiný dokument, napsaný zřejmě asi dva měsíce zpátky, zmiňuje řadu překážek, proč IS nemůže vést v Sýrii boj. Stěžuje si na „nedostupnost sebevražedných bombových atentátníků“, chybějící falešné dokumenty, nedostatek materiálů na bomby na vozidla a osočuje téma odpovědný za exploze, že je líný a musí být nahrazen. List též uvádí strukturu vedení teroristických buněk na severovýchodě Sýrie.

Zpráva určená pro vedení IS požaduje „poskytnutí tolika sebevražedných bratrů, jak je to možné“, různá auta např. taxikářské určené pro únosy, zbraně včetně 10 pistolí s tlumiči, 150 min a čtyři cisterny s vodou pro bojovníky v poušti.

Z dokumentů vyplívá, že bojovníci IS se potýkají s nedostatkem materiálu. Mají k dispozici nanejvýš jednu zbraň a několik granátů. Jeden bojovník má mít u sebe jen čtyři zásobníky do Kalašnikova a žádný granáty. Bojovníci IS jsou též v porovnání s vrcholem moci IS v roce 2015 dost špatně placeni, 26 eury na měsíc. Mezi jmény bojovníků v dokumentech se objevují ty belgické, saúdské či tuniské národnosti.

Dokumenty zároveň odhalují, že IS se připravoval na porážku. Ve zprávě o rozpočtu je zmiňováno 5 000 dolarů přidělených na utajovanou práci. Z dalších dokumentů vyplívá, že bojovníci IS se pokoušejí zřídit podniky, především ty související s obchodem s ropou, které by byly využívány ke kontrolování částí pouště.