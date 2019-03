Úspěch Theresy Mayové? Konzervativci se nakonec na její stranu možná přikloní

Britské listy po další hlasovací porážce vlády psaly, že poslanci převzali kontrolu nad brexitem a zanechali premiérku Mayovou bezmocnou, když jí uštědřili těžší porážku, než se očekávalo. Deník The Times mluvil o ponížení ministerské předsedkyně a tisk pokračoval ve spekulacích o jejím brzkém odchodu z funkce.

První pozitivní signál pro premiérku přišel dnes v podobě pravidelného příspěvku vlivného konzervativního euroskeptika a dosavadního kritika vládního brexitového plánu Jacoba Reese-Mogga na serveru conservativehome.com. Poslanec uvedl, že volba je nyní zjevně mezi stávající "rozvodovou" dohodou a zrušením brexitu. "Je tato dohoda horší než setrvání (v unii)? Rozhodně ne," míní Rees-Mogg, který stojí v čele skupiny euroskeptických poslanců European Research Group (ERG).

Během dne následovala další podobná vyjádření dřívějších kritiků dojednaných podmínek brexitu. Podle reportéra webu BuzzFeed UK Alexe Wickhama do večera klesl počet odpůrců dohody v řadách konzervativních poslanců na 66, což je o devět méně, než kolik jich proti dokumentu hlasovalo před dvěma týdny. Třetí pokus o schválení dohody Mayové s Bruselem by podle některých komentátorů mohl přijít v pátek, přičemž exministr pro brexit David Davis dává premiérce "slušné šance" na úspěch.

Změnu postoje ukázal dokonce i další exministr Boris Johnson, který na akci pořádané deníkem The Daily Telegraph varoval před "rostoucím rizikem, že vůbec neodejdeme", pokud bude brexitová dohoda znovu odmítnuta. Nicméně zatím ji prý stále není připraven podpořit a chtěl by jasný signál, že vztahy Británie s EU budou po brexitu založeny na dohodě o volném obchodu po vzoru té mezi unií a Kanadou.

Britští novináři už v pondělí avizovali, že snaha Dolní sněmovny převzít iniciativu v brexitovém procesu by paradoxně Mayové mohla pomoci. Výsledkem hledání většinové podpory pro určitou poslaneckou představu odchodu z EU totiž podle nich může být jedině "měkčí" brexit, kterým premiérka může odpůrcům vládní brexitové dohody vyhrožovat.

Proces "indikativních" hlasování začne ve sněmovně ve středu večer, kdy budou poslanci moci vyjádřit podporu hned několika variantám, které by pro ně byly přijatelné. Ve hře přitom jistě bude jak brexit bez dohody, tak setrvání Británie v bezcelní zóně EU nebo i zachování členství v unii. To však má být pouze první kolo a mezi možnostmi s největší podporou by se pak dále vybíralo příští pondělí. Kolem procesu však vyvstává i řada nejasností a není vyloučeno, že většinovou podporu nezíská žádný návrh.