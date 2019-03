Spolčení Clintonové s Ukrajinou? Expertka píše o nebezpečné manipulaci

Bizarní příběh z Kyjeva

Tento bizarní příběh nespadl z nebe, ale přišel z Kyjeva, kde ukrajinský prezident Petro Porošenko bojuje o politické přežití ve vyhrocených prezidentských volbách, deklaruje odbornice. Dodává, že tvrzení převzala televize Fox News i Trump na svém Twitteru a následná diskuze v USA je důkazem, jak si cizí stát může pohrát s posedlým prezidentem, poblázněnými médii i sociálními sítěmi.

"Porošenko, obchodník, který vydělal miliony na byznysu s čokoládou, než se stal ukrajinským prezidentem, v průzkumech zaostává a do prvního kola prezidentských voleb zbývá méně než týden," píše Haringová. Konstatuje, že Porošenko není hrdina ani psanec, vede zemi od revoluce v roce 2014, která svrhla prokremelského prezidenta, vedla k ruské anexi Krymu a vypuknutí Ruskem podporovaného povstání na východě země, v němž zahynulo 13 tisíc lidí.

Přesto je Porošenko typickým postsovětským oligarchou, který svou zemi nikterak smysluplně nereformoval v politické, justiční či ekonomické oblasti, nebere si servítky expertka. Domnívá se, že k pádu Porošenkových lidí by mohla napomoci řeč americké velvyslankyně v Kyjevě Marie Yovanovitchové z 5. března, která odsoudila přetrvávající korupci a představovala dobře načasované vyjádření obav Washingtonu před blížícími se volbami.

Reakci Porošenkova okolí považuje odbornice za ukázku toho, jak snadné je pro cizí zemi, která rozumí Trumpovu uvažování a horlivosti některých novinářů, rozpoutat v USA mediální smršť. Ukrajinský generální prokurátor Jurij Lucenko v rozhovoru zveřejněném 20. března prohlásil, že zahájí vyšetřování údajných snah předního ukrajinského bezpečnostního představitele ovlivnit americké prezidentské volby z roku 2016, poukazuje Haringová. Nastiňuje, že podle Lucenka měl šéf ukrajinského protikorupčního úřadu ve snaze pomoci Clintonové záměrně vypustit důkaz, že někdejší šéf Trumpovy volební kampaně Paul Manofort byl placen stranou svrženého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče.

Manafort dříve působil jako poradce prokremelského Janukovyče a informace o finančních vazbách přispěla k jeho rezignaci z čela Trumpova štábu a dodala na věrohodnosti obvinění z jeho spolčení s Ruskem, vysvětluje expertka. Připomíná, že rozhovor byl následně publikován coby senzační odhalení a chopil se jej moderátor televize Fox News Sean Hannity, jehož pořad Trump s oblibou sleduje, stejně jako samotný šéf Bílého domu, který na téma upozornil na svém Twitteru.

Trumpův tweet zaznamenal více než 25 tisíc sdílení a příběh o spolčení s Ukrajinou se rychle šířil, konstatuje odbornice. Za deprimující poučení z celé kauzy označuje to, jak se cizí stát dokáže dostat do Trumpovy hlavy skrze propojení vlastních cílů s prezidentovou posedlostí volbami z roku 2016, přičemž příběh zjevně stačí pouze dostat do televize Fox News a doufat, že se šéf Bílého domu dívá a situaci okomentuje na sociální síti.´

Hrstka obskurních cizinců

Haringová dále upozorňuje na tři aspekty kauzy. Předně, Lucenko je v ní prezentován jako protikorupční bojovník nezištně odhodlaný odhalit pravdu, což je však velmi vzdálené od pravdy. "Ukrajinský generální prokurátor je žalostně nekvalifikovaný (nemá právnický titul), zasahuje do každého protikorupčního případu od chvíle, kdy byl jmenován, a chrání své přátele včetně Porošenka," píše expertka.

Zadruhé, tvrzení o "společní s Ukrajinou" označuje Haringová za "čirý blábol", ačkoliv Lucenko uvádí, že má zdokumentováno, jak se ukrajinský protikorupční úřad - instituce, kterou se opakovaně snaží oslabovat - nechává záměrně uniknout důkazy o financování Manoforta Janukovyčovou stranou s cílem napomoci zvolení Clintonové.

Ředitel tohoto úřadu Artem Sytnyk obvinění popírá, zdůrazňuje odbornice. Dodává, že Sytnyk je jedním z mála hrdinů ukrajinského vývoje v posledních pěti letech, který se snaží dostat zkorumpované ukrajinské elity za mříže, a pokud Lucenko skutečně disponuje nějakým záznamem, měl by jej zveřejnit.

Zatřetí, Lucenko obvinil současnou americkou velvyslankyni na Ukrajině z toho, že mu dala seznam lidí, které nemá stíhat, čímž se vměšuje do jeho práce, poukazuje expertka. Připomíná, že americká ambasáda obvinění rázně popřela a Lucenkova nepodložená slova měla být zřejmě odvetou za projev Yovanovitchové odsuzující laxní boj stávající ukrajinské vlády s korupcí.

"Mechanismus informační operace, kterou spustili Porošenkovi přisluhovači, je zřejmý," píše Haringová. Soudí, že Lucenko využil americká média, aby příběh naservíroval Trumpovi, jehož vzkaz na Twitteru rozpoutal povyk ohledně v reálu neexistujícím spolčení.

Vypouštění planých slov může narušit racionální diskuzi, očernit diplomaty, kteří dělají svou práci a odvádět pozornost od mnohem důležitějších věcí, varuje odbornice. Pokud tedy hrstka obskurních cizinců, o kterých většina Američanů nikdy neslyšela, dokáže takto snadno manipulovat s Trumpem, pak se podle Haringové nabízí otázka, co zabrání dalším, aby se pokusili o totéž.