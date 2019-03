Vůdce Čečenska přinutil viníka nehody udat se na policii

"Je mi líto, že se to tak stalo. Nebylo to schválně," prohlásil Muslim Džambekov na videu, které se objevilo na Kadyrovově stránce na sociálních sítích. Srážkou byl prý natolik otřesen, že z místa uprchl. "Vyjadřuji soustrast pozůstalým. Omlouvám se svému lidu a obyvatelům Ruska za to, co se stalo," dodal. Omluvil se i Kadyrovovi, jehož výzva jej přiměl vzdát se.

Nehoda se stala 25. března na jedné z rušných moskevských výpadovek, kde mohutný terénní Mercedes ve vysoké rychlosti přejel dělicí pás a čelně narazil do vozu Lada Niva, ve které zahynula matka s jedenáctiletou dcerou, zatímco otec za volantem vyvázl s otřesem mozku a modřinami. Případ vyvolal u moskevské veřejnosti velké rozhořčení.

Ve čtvrtek večer Kadyrov na sociálních sítích pohrozil viníkovi, aby se okamžitě vydal policii, "jinak ti to národ neodpustí, staneš se vinou svého nedůstojného chování psancem ve společnosti". Současně vyzval policii, aby uprchlíka dopadla. "Jestli jsi opravdu Čečenec, muž, muslim, musíš nést odpovědnost za to, co jsi způsobil, a ne dělat ostudu svému lidu a rodu," nabádal čečenský vůdce Džambekova, aby se přestal schovávat a přihlásil se policii.

Podle serveru Newsru.com to není poprvé, co Kadyrov přiměl své krajany nést odpovědnost za zostuzení Čečenců v očích Moskvanů. Před půldruhým rokem "srovnal do latě" i fotbalového chuligána, který spáchal výtržnost v moskevské dopravě. Zaměstnal jej pak v komunálních službách, aby nehledal živobytí v ruské metropoli.